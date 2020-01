Polizei Lebach : Böse Überraschung am ersten Schultag

Lebach Böse Überraschung am ersten Schultag: Der Hausmeister der Theeltalschule in der Mottener Straße in Lebach hat am Montag, 6. Januar, gegen 7.40 Uhr, festgestellt, dass an der Notausgangstür zur Turnhalle schwarze Sprühfarbe aufgebracht worden war.

Ebenfalls mit schwarzer Farbe wurde die Gebäuderückseite der Erich-Kästner-Schule (An der Ziegelhütte) in Lebach, beschädigt. Die Gebäuderückseite des Berufsbildungszentrums (Friedensstraße) wurde hingegen mit lilafarbener Sprühfarbe in Mitleidenschaft gezogen. Als Tatzeitraum dürften nach Angaben der Polizei die Weihnachtsferien angesehen werden.