Zusagen von Innenminister Nach Hochwasser-Katastrophe – Neue Hoffnung für das Hallenbad in Lebach?

Es ist eine Meldung, die vielen Menschen in Lebach und Umgebung Hoffnung machen dürfte: Bei einem Treffen im Lebacher Rathaus hat Reinhold Jost, Minister für Inneres, Bauen und Sport, vor kurzem Bedarfszuweisungen an mehrere Kommunen im Landkreis Saarlouis als Soforthilfe verteilt, die der Schadensregulierung des Pfingsthochwassers dienen sollen. „Wir haben in enger Abstimmung mit den betroffenen Kommunen und Landkreisen gehandelt, um sicherzustellen, dass die Soforthilfen genau da ankommen, wo sie gebraucht werden“, erklärt der Minister.