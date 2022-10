Neue Kita-Plätze : 3,5 Millionen Euro für Neubauprojekt: Pläne für Kita in Lebach-Landsweiler vorgestellt

Verbindet Alt mit Neu: Beim Neubau der Kita im Lebacher Stadtteil Landsweiler soll das bisherige Gebäude erhalten und im Neubau integriert werden. Foto: Stadt Lebach/FLOSUNDK architektur+urbanistik GmbH

Lebach Im Lebacher Stadtteil Landsweiler soll in naher Zukunft eine neue Kita entstehen. Diese soll nicht nur Platz für bis zu fünf Gruppen bieten, sondern auch in anderer Hinsicht überzeugen. Was die Pläne alles vorsehen.