Strukturwandel auf dem Land Neue Fördermittel ab 2024 – Wer jetzt von Saarlands jüngster Leader-Region profitieren kann

Noch ist die Atmosphäre einer Baustelle nicht gänzlich verschwunden. In mehreren Räumen legen Handwerker und Bauarbeiter die letzten Handgriffe am Haus Eckert in der Jabacher Straße in Lebach an. Doch während gegenüber noch hörbar geschraubt und gesägt wird, herrscht in der neuen Geschäftsstelle der Leader-Region Saarmitte8, die sich ebenfalls im vom BUND aufwendig sanierten ehemaligen Bauernhaus in der Jabacher Straße befindet, produktives Treiben. Denn auch wenn es sich bei der Saarmitte8 um die jüngste Leader-Region im Saarland handelt, haben deren Regionalmanagerin Michaela Berg und ihre beiden Assistenzen Thu Becker und Lydia Zander bereits alle Hände voll zu tun.