Rocken und gleichzeitig etwas Gutes tun: Seit Jahren unterstützt der Lebacher Verein „Heart and Heavy“ mit verschiedenen Benefizveranstaltungen, wie etwa hier beim ersten „Rock meets Benefiz“ in der Lebacher Stadthalle 2018, chronisch kranke Kinder in der Region. 2022 erzielte der Verein einen neuen Spendenrekord von über 100 000 Euro. Foto: Heiko Schön