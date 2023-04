Lebach Aussteller laden ein zum Mondscheinmarkt in Lebach

Nach erfolgreicher Premiere im September vergangenen Jahres wird die Stadt Lebach ihren Mondscheinmarkt am Freitag, 14. April, wieder von 17 bis 22 Uhr in der Fußgängerzone veranstalten. Dabei wird eine Vielzahl von Produkten angeboten, wobei die Regionalität und Qualität der angebotenen Waren den Veranstaltern dabei besonders wichtig ist, kündigt die Stadt an. „Qualität statt Massenware“ laute das Motto des Marktes. Dabei gibt es neben Kulinarischem auch handwerkliche Arbeiten und Dekoartikel zum Entdecken, Probieren und Einkaufen.