EVS informiert : Regenüberlaufbauwerk in Aschbach wird für 700 000 Euro erneuert

Regenüberlaufbauwerk in Aschbach wird für 700 000 Euro erneuert

Aschbach In der Flurstraße und der Brümburgstraße kann es zu Lärm und mehr Verkehr kommen. Der EVS bittet um Verständnis.

In diesem Monat beginnt der Entsorgungsverband Saar mit der Erneuerung eines Regenüberlaufbauwerks im Lebacher Stadtteil Aschbach. Das teilt der Entsorgungsverband Saar (EVS) mit.

Das Regenüberlaufbauwerk befindet sich im Wiesengelände zwischen der Koblenzer Straße (B 269) in Höhe Hausnummer 44 und der Theel. Im Januar wurde bereits das Baufeld abgesteckt, um die notwendigen Rodungsarbeiten, die bis Ende Februar abgeschlossen sein müssen, vorzubereiten.

Wie der EVS weiter informiert, kann es während der Bauarbeiten in der Flurstraße und in der Brümburgstraße zu Lärmbelästigungen und einem höheren Verkehrsaufkommen durch LKW kommen. Der Verband werde bemüht sein, „die Unannehmlichkeiten bei der Umsetzung dieses für den Umweltschutz wichtigen Projektes auf ein Mindestmaß zu reduzieren“ und bittet die Anwohner um ihr Verständnis für nicht vermeidbare Belastungen, heißt es.

Da die Sammler durch überdurchschnittlich große Wassermengen bei Regenwetter oft überlastet wären, werden im Kanalsystem sogenannte Regenwasserbehandlungsanlagen gebaut. Kommt mehr Wasser an, als vom Hauptsammler aufzunehmen ist, wird dieses zunächst im Regenrückhaltebecken gespeichert. Durch die Speicherung wird vermieden, dass der erste konzentrierte Schmutzstoß – neben dem eigentlichen Abwasser werden bei starkem Regen auch im Kanal befindliche Ablagerungen mitgeschwemmt – in den Bach gelangt.

Erst nach kompletter Befüllung des Beckens erfolgt der Abschlag des dann stark verdünnten und somit unschädlichen Mischwassers über das neu zu bauende Regenüberlaufbauwerk in den Bach.

Die Anlagen sind den Verantwortlichen zufolge so ausgelegt, „dass die geringe Schmutzstoffmenge, die letztendlich noch in den Bach eingetragen wird, über die Selbstreinigungsfähigkeit des Baches leicht abgebaut werden kann. Es kommt also zu keinerlei Schädigung des Gewässers – im Gegenteil: Durch die Schaffung des Speichervolumens wird das Gewässer stark entlastet.“