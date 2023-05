Interview mit Rainer Ulrich „Viele Arten sind deutlich seltener geworden“

Rainer Ulrich, Schmetterlingsforscher und Lehrer im Ruhestand, hat mittlerweile bereits sein viertes Schmetterlings-Buch im Kosmos-Verlag veröffentlicht. Sein neuestes Werk, das Bestimmungsbuch „Wer flattert hier?“, richtet sich an Laien, die sich auf dem Gebiet der Schmetterlinge noch nicht so gut auskennen. Beim Festival „erLesen“ stellt der Wiesbacher das Buch am Donnerstag, 11. Mai, in einem Vortrag in Lebach vor.