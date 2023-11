Auftakt des Buden-Zaubers Zum Auftakt geht’s gleich richtig rund

Hier geht es gleich zur Sache: Die Qualifikationsserie zum Hallenmasters des Saarländischen Fußball-Verbandes beginnt an diesem Freitag mit einem der am besten besetzen Turniere der 42 Veranstaltungen umfassenden Serie: Beim THB-Heizungsbau-Cup des SV Landsweiler in der Lebacher Sporthalle an der Dillinger Straße werden 69 Wertungspunkte vergeben. Das sind die zweitmeisten in dieser Hallenrunde. Lediglich beim Turnier des SV Saar 05 Saarbrücken gibt es mit 75 mehr Zähler abzustauben. Das Turnier des SV Auersmacher hat ebenfalls 69 Wertungspunkte.