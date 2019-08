Müllfahrzeuge kommen manchmal gar nicht mehr weiter : Parkende Autos behindern die Müllautos

Lebach „Teilweise kommen wir gar nicht erst in die Straßen rein und können daher auch die Müllgefäße nicht leeren“, beklagen Müllwerker in Lebach. Autos, die ungünstig abgestellt wurden, machen ihnen die Arbeit schwer.

Allerdings wird die Arbeit der Müllwerker oftmals durch parkende Autos behindert. „In den meisten Fällen ist das den Autofahrern gar nicht bewusst“, erklärt Arno Graf, Geschäftsführer des LAZ. „Die Straßen sind eng und es parken immer mehr Fahrzeuge am Straßenrand.“ Das betreffe sowohl Wohngebiete, aber auch Zufahrtsstraßen, in denen so mancher ja nur ganz kurz anhält, um schnell was zu erledigen.