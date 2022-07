Große Nachfrage : Neue Physiotherapie-Praxis öffnet in Aschbach

Aschbach Neue Praxis für neue Patienten. Weil in Lebach nicht mehr Platz genug ist, hat Vladimir Hefel in Aschbach zusätzliche Räume für eine neue Physiotherapiepraxis eröffnet.

Eine neue Praxis für Physiotherapie öffnet in Aschbach für ihre Patienten. Weil die Physiotherapiepraxis von Vladimir Hefel am Bitscher Platz in Lebach aus allen Nähten platzt, und auch um den Patienten im Theeltal entgegenzukommen, hat Hefel jetzt zusätzliche Räume im Stadtteil Aschbach angemietet.

Lebachs Bürgermeister Klauspeter Brill besuchte die Praxis in den vergangenen Tagen und wünschte dem Team am neuen Standort viel Erfolg. „Die ehemalige Hausarzt-Praxis in der Koblenzer Straße 63 A ist hervorragend geeignet“, erzählt Physiotherapeut Hefel. So konnte er nach Renovierungs- und Umbaumaßnahmen schnell die neuen Räume beziehen.