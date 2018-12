später lesen Post Post eröffnet neue Filiale am Bahnhof Lebach Teilen

Die Deutsche Post eröffnet am Montag, 14. Januar, mit dem Tabakladen, Am Bahnhof 8, in Lebach eine neue Partnerfiliale. Die bisherige Zweigstelle am Markt 13, bleibt bis zum Samstag, 12. Januar, weiterhin geöffnet, teilte die Deutsche Post mit. red