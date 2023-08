Kirchenporträt In dieser Kirche wird gerne geheiratet

Gemeinsam mit Wilhelm Schäfer und Johann Buchheit gründete er einen Förderverein und warb, trotz teilweise erheblicher Widerstände im Ort, immer wieder bei der Pfarrei Lebach und der Diözese für den Neubau einer Kirche in Niedersaubach. Zudem sammelte der Verein Spendengelder, um eine kleine Filialkirche errichten zu können. Erst nachdem Pfarrer Joseph Pfeifer 1907 neuer Seelsorger in Lebach wurde, stimmte das Bistum einem Neubau zu. Errichtet wurde die Kirche in Niedersaubach von 1909 bis 1910 unweit der früheren Antoniuskapelle auf einem kleinen Hang an der Hauptdurchgangsstraße. Mit der Planung war der Trierer Dombaumeister Julius Wirtz beauftragt. Der Bau der kleinen Kirche in Niedersaubach, die heute noch von Einheimischen gerne als Kapelle bezeichnet wird, mit Platz für 216 Erwachsene und 60 Kinder war auf 23 000 Reichsmark veranschlagt. Errichtet wurde sie durch den Lebacher Bauunternehmer Friedrich Klein.