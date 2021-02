Polizei Lebach : Werkstatt und Garage mit Autos brennen direkt neben Wohnhaus

Lebach Schlimmer Brand in Lebach am Sonntagmorgen: Drei Verletzte und hoher Sachschaden.

Ein Brand in der Pestalozzistraße in Lebach ist der Polizei am Sonntagmorgen gemeldet worden. Zu der brennenden Werkstatt direkt neben einem Wohnhaus rückten um 5.39 Uhr unverzüglich neben Kräften der PI Lebach die Feuerwehren Lebach, Aschbach, Dörsdorf und Thalexweiler sowie zwei Rettungwagen aus. Die fünf Bewohner des Anwesens hatten das Haus bereits verlassen und wurden durch Nachbarn und Rettungssanitäter betreut. Zwei Bewohner wurden leicht verletzt und mit Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus Lebach verbracht, eine Frau verletzte sich zudem am Arm. Auch ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten mit Prellungen leicht verletzt.