Saarlouiserin in „psychischem Ausnahmezustand“ : Vermisste in Klinik untergebracht

Beaumarais Im Wald bei Beaumarais fanden Beamte die 55-Jährige.

Die Suche nach einer vermissten Frau ist am Mittwoch damit geendet, dass sie von der Polizei in Gewahrsam genommen und in eine Klinik gebracht wurde. Wie die Polizei auf SZ-Nachfrage mitteilte, war die 55-Jährige aus Saarlouis am Nachmittag von ihrer Bekannten als vermisst gemeldet worden. Wenig später stießen Beamte auf ihr Auto im Wald bei Beaumarais, sie fanden auch die Gesuchte. „Schnell stellte sich heraus, dass sich die Frau in einem psychischen Ausnahmezustand befand“, heißt es im Polizeibericht. Zu ihrem Schutz sei sie in einer Klinik untergebracht worden.