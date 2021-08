Vortrag : Vdk und Polizei geben Tipps gegen Abzocke

Betrüger versuchen ihre Masche oft am Telefon. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Lebach Enkeltrick, Telefonbetrügereien – die Liste der Maschen, mit denen Gauner an das Geld der Leute kommen wollen, ist lang. Manche davon sind aber recht leicht zu durchschauen. VdK und Polizei halten bald einen gemeinsamen Vortrag zu dem Thema.

In der Presse erscheinen seit geraumer Zeit vermehrt Berichte, nach denen vor allem ältere Mitmenschen um ihr Erspartes gebracht wurden. Manche von ihnen werden um zum Teil fünfstellige Beträge geprellt, die einige von ihnen zur Regelung ihres letzten Ganges angespart haben. Um diese Umtriebe ein Stück weit einzuschränken, hat sich der Ortsverein Lebach und Landsweiler des VdK Sozialverband Saarland und dem SSB Lebach um die Unterstützung durch das LPP 20/Polizeilichen Kriminalprävention/Opferschutz bemüht.

In dem Vortrag wird die Frage beantwortet, wie man sich im Alltag vor Abzocke, Nepp und Betrug schützen kann. Der Referent wird verschiedene Methoden veranschaulichen. Ebenso geht es um die Minimierung des Risikos, selbst zum Opfer zu werden. Angehörige erhalten ebenfalls wichtige Hinweise. Der Referent vom Landespolizeipräsidium, LPP 20 Polizeiliche Kriminalprävention/Opferschutz, wird dazu in Lebach-Niedersaubach im St. Antonius-Heim im Geranienweg, einen Vortrag zu diesem Thema halten. Der Termin dazu ist am Freitag, 24. September, um 17 Uhr. Der Vortrag ist kostenlos.