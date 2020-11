Polizei Lebach : Unbekannte verwüsten früheres Geschäftshaus

Lebach Am Samstag haben in den Abendstunden mehrere Personen in einem leerstehenden Geschäftshaus in der Marktstraße von Lebach randaliert. Wie die Polizei meldet, hatten sich die Täter unberechtigt Zutritt zu den Räumen im Erdgeschoss verschafft und dort Teile des Interieurs erheblich beschädigt.

Darüber hinaus warfen sie mit einem aus dem Boden gehobenen Gulli-Deckel mehrere Fensterscheiben an der Gebäude-Rückseite ein.

Die Polizei Lebach konnte in der Nähe des Bahnhofs zwei Personengruppen aufgreifen. Ob sie an der Tat beteiligt waren, wird derzeit noch ermittelt.