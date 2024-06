Lebach Unbekannte legen Brand am Bahnhof Lebach

Lebach · (red) Am Nachmittag des Samstag wurde am Bahnhof in Lebach von bislang unbekannten Tätern ein Feuer gelegt. Wie die Polizei weiter berichtet, konnte die Feuerwehr den Brand zwar schnell löschen, es entstand jedoch Sachschaden an einem Metallpfosten, verletzt wurde zum Glück niemand.

09.06.2024 , 18:14 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen für eine Brandstiftung am Bahnhof Lebach (Symbolfoto). Foto: dpa/Carsten Rehder