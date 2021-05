Polizei meldet Diebstahl vor Aldi-Markt : Handtasche aus Auto auf Parkplatz in Lebach geklaut

Lebach Eine Handtasche und ein Paket wurden am vergangenen Freitag aus einem Auto auf dem Aldi-Parkplatz in Lebach gestohlen. Wie die Polizeiinspektion Lebach mitteilt, sei die rote Damentasche am Freitag zwischen 13.15 und 13.30 Uhr aus dem Wagen entwendet worden, der auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Lebach (Auf dem Graben 1) abgestellt war.

Neben der Tasche wurde nach Polizeiangaben auch ein Paket aus dem Fahrzeug geklaut.

Die Damentasche wurde laut Polizeibericht gegen 16.25 Uhr in einem Gebüsch am Radweg entlang der Theel wieder aufgefunden. Aus dem Geldbeutel, der sich in der Handtasche befunden hatte, wurden unter anderem Bargeld und Bankkarten entwendet.