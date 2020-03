Kaufland-Parkplatz : Unfallverursacher flüchtet in Lebach

Die Polizei Lebach berichtet von einer Unfallflucht (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Lebach Von einer Unfallflucht auf dem Kaufland-Parkplatz in Lebach berichtet die Polizei. Laut Polizeibericht wurde am Samstagnachmittag ein dort geparkter schwarzer Peugeot an der Heckstoßstange beschädigt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Der Unfallverursacher flüchtete.