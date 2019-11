Polizei : Lebacher Polizei sucht silberfarbenen VW

Lebach Ein geparktes Auto ist am Samstag gegen 22 Uhr in der Jabacher Straße in Lebach beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich laut Polizei vom Unfallort, ohne Angaben zu seiner Person zu machen.

Aufgrund der Spurenlage geht die Lebacher Polizei davon aus, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen silberfarbenen VW mit dunklen Außenspiegelgehäusen gehandelt haben muss. Dieses Fahrzeug müsste starke Beschädigungen an der Beifahrerseite aufweisen.