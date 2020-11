Laut Freunden in Richtung Saarbrücken unterwegs : Polizei Lebach sucht Jugendliche: Wer hat Gina Marie Locker (16) gesehen?

Laut Freunden in Richtung Saarbrücken unterwegs

Ein Blaulicht leuchtet am auf dem Dach eines Polizeiwagens (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Lebach Die Polizeiinspektion Lebach sucht nach einer Jugendlichen, die nach der Schule nicht in ihr Elternhaus zurückgekehrt ist.

Gesucht wird nach der 16 - jährigen Jugendlichen Gina Marie Locker, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Gina Marie Locker sei nach einem Streit mit der Familie am Freitag, 13. November, nach der Schule nicht in ihr Zuhause zurückgekehrt.