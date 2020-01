Fall von Straßenverkehrsgefährung : Überholmanöver: Siebenjährige leicht verletzt

Lebach Leicht verletzt worden ist ein siebenjähriges Mädchen aus Friedrichsthal bei einem Vorfall auf der B 268 aus Lebach kommend in Fahrtrichtung Schmelz. Ausgelöst wurde das Ganze durch das Fahrmanöver eines weißen BMW M4.

Wie die Polizei in Lebach berichtet, ereignet sich das Ganze am Samstag gegen 17.30 Uhr. Zu dieser Uhrzeit überholte der BMW in einer Linkskurve in Höhe Tanneck einen Wagen. Während er überholte, kam Gegenverkehr aus Richtung Schmelz – das zu überholende Fahrzeug musste deswegen sehr stark abbremsen, um dem Sportwagen das Einscheren auf die rechte Fahrbahn wieder zu ermöglichen.