Polizei Lebach : Sprayer beschädigen Turnhalle der Nikolaus-Groß-Schule

Foto: picture alliance / dpa/Jan Woitas

Lebach Sprayer haben am Samstagabend in Lebach gewütet: An der Rückseite der Turnhalle der Nikolaus-Groß-Schule in der Dillinger Straße sowie am Gebäude gegenüber entdeckten Zeugen großflächige rote Graffiti.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Wie die Polizei Lebach meldet, war die Farbe noch frisch, so dass die Tatzeit auf 21.30 bis 23.15 Uhr Uhr eingegrenzt werden kann.