Quadfahrer gesucht : Quadfahrer flüchtet nach Unfall in Lebach

Foto: dpa/Friso Gentsch

Lebach Die Lebacher Polizei sucht einen Quadfahrer, der nach einem Unfall geflüchtet ist. Laut Polizei hat der Fahrer am Donnerstag gegen 22.40 Uhr an der Einmündung Berliner Straße/Krämerstraße die Vorfahrt eines die Berliner Straße in Lebach fahrenden Autos missachtet.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Quadfahrer über den Lenker auf die Straße geschleudert. Er stand auf und lief in Richtung der Straße Bengelwiese davon. Da er einen Helm trug, konnte er nur grob beschrieben werden: jugendliche Statur, zirka 1,75 Meter groß. Er trug einen Helm, Handschuhe und ein Blouson. Das Quad war nicht zugelassen.