Polizei sucht den Geschädigten eines „hellen“ Pkw : Verkehrsunfall mit geparktem Auto in der Lebacher Schaumbergstraße

ARCHIV - 12.06.2017, Bayern, Günzburg. Auf einem Polizeifahrzeug warnt auf der Autobahn A8 eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. Am 05.04.2018 findet ein Verkündungstermin im Prozess um Schmerzensgeld gegen den Freistaat Bayern nach einem tödlichen Unfall statt. Foto: Stefan Puchner/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Stefan Puchner

Thalexweiler Beschädigt wurde ein geparkter Pkw in der Schaumbergstraße in Thalexweiler am vergangenen Montag zwischen 14 und 14.30 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, handelte es sich bei dem geschädigten Wagen um einen „hellen“ Pkw, zu dem jedoch keine weiteren Hinweise vorliegen.

Der Schaden dürfte sich im Heckbereich befinden. Die Polizei sucht den Geschädigten.