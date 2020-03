In der Mühlenstraße : Einbrecher scheitern an Kellertür

Die Polizei Lebach registrierte in Thalexweiler einen versuchten Einbruch (Symbolfoto). Foto: picture alliance / dpa/Andreas Gebert

Thalexweiler Unbekannte haben erfolglos versucht, in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Mühlenstraße in Thalexweiler einzubrechen. Wie die Polizei berichtet, mißlang der Versuch, eine Kellertür einzutreten.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

„Der Tatzeitraum kann nicht näher eingegrenzt werden“, heißt es abschließend.