Lebach : Junge Männer bedrohen Mann mit Messer und klauen ihm Geldbeutel

Lebach In Lebach haben am Freitag zwei junge Männer einen Mann mit einem Messer bedroht und ihm den Geldbeutel geklaut. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Raub am Freitagnachmittag auf dem Skaterplatz.