Unbekannte brechen in Steinbach in Leichenhalle ein

Steinbach Dabei entstand hoher Sachschaden, meldet die Polizei.

(red) In die Leichenhalle am Friedhof in Steinbach sind Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Aus der dortigen Lagerhalle wurden mehrere Garten- und Mähgeräte sowie Werkzeuge gestohlen. Es entstand hoher Sachschaden. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern noch an, meldet die Lebacher Polizei.