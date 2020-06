Lebach Wer hat etwas beobachtet?

Unbekannte sind in das Feuerwehrgerätehaus in der Dillinger Straße in Lebach eingebrochen und haben mehrere Motorsägen geklaut. Wie die Lebacher Polizei berichtet, passierte dies zwischen Montag, 22. Juni, 18 Uhr, und Dienstag, 23. Juni, 17 Uhr.