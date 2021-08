Polizeibericht : Autofahrer beschädigt Zaun und flüchtet

Saarwellingen (red) Ein unbekannter Autofahrer hat in der Zeit vom 26. August, 19 Uhr, bis 27. August, 15.30 Uhr, einen Stabmattenzaun in der Werner-von-Siemens-Straße in Saarwellingen beschädigt und ist anschließend geflüchtet.

Der Zaun dient als als Grundstücksbegrenzung eines dortigen Unternehmens.