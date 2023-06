Statistische „Sondersituation“ Platz 1 in der Kriminalstatistik – so (un)sicher ist Lebach wirklich

Bezogen auf die Einwohnerzahl werden im Saarland derzeit nirgendwo so viele Verbrechen registriert wie in der Stadt Lebach. 14 646 Straftaten pro 100 000 Einwohner gibt die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) für das Jahr 2022 für die Theelstadt an – und damit noch deutlich mehr als die Landeshauptstadt Saarbrücken, wo im gleichen Zeitraum knapp über 12 000 Straftaten pro 100 000 Einwohner verzeichnet wurden. Auch 2021 lag Lebach auf Platz eins in der saarländischen PKS. Allerdings hat die amtliche Statistik eine bedeutende Schwäche – und verzerrt somit in Teilen die tatsächliche Situation in Lebach.