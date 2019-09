Planetenweg : Etwas Bleibendes zu schaffen ist Preis genug

Im Maßstab 1:1 Milliarde liegen die sonnennächsten vier Planeten ziemlich klein und sehr nah beieinander. Froh über den Planetenweg, der das am Geschwister-Scholl-Gymnasium zeigt, sind (von links) Michelle Wagner, Heidemarie Schwindling und Margit Becker-Peters. Foto: Axel Künkeler

LEBACH Am Geschwister-Scholl- Gymnasium Lebach haben drei Schülerinnen einen Planetenweg entwickelt. Bei der Umsetzung hat Dillinger geholfen.

„Es wäre total schön, einen Planetenweg an unserer Schule zu haben“, dachte sich Margit Becker-Peters, die Oberstufen-Leiterin des Lebacher Gymnasiums vor einigen Jahren. Dabei diente der Planetenweg, den das Gymnasium Birkenfeld am Stausee Nonnweiler geschaffen hatte, als Vorbild. Ihre Schülerinnen Sarah Cullmann, Miriam Ranem und Michelle Wagner waren sofort begeistert, waren sie doch ohnehin auf der Suche nach einem Projekt im Fach „Geo- und Raumwissenschaften“ für den Wettbewerb „Jugend forscht“.

„Die Winzigkeit der Erde“ wird beim Lebacher Planetenweg deutlich, sagt Schulleiterin Heidemarie Schwindling. Gerade mal 1,3 Zentimeter Durchmesser hat die Kugel, die die Erde darstellt, der Jupiter als größter Planet 14,3. Darüber hängt die Sonne als große kreisrunde Scheibe an der Schulwand.

Im Schuljahr 2017/18 ging es los mit ersten Ideen und Projektskizzen. Wo soll der Weg denn entstehen, aus welchem Material sollen die Stelen hergestellt werden, wie sollen die Planeten gestaltet werden? Schnell war das Ziel klar, Größe und Abstand der Planeten zueinander in einem Maßstab abzubilden. Auch über den Standort war man sich rasch einig: Der Hauptweg in die Schule direkt vor dem Gebäude sollte es sein.

Schulleiterin Heidemarie Schwindling und Projekt-Betreuerin Becker-Peters suchten den Kontakt zu Dillinger, seit Jahren Kooperationspartner der Lebacher Schule. Im Gespräch mit Werkstattleiter Sascha Jung wurde beraten, was sich umsetzen lässt. Das Material, der Preis und die Sicherheit spielten dabei eine Rolle. „Unsere ersten Entwürfe konnten deshalb nicht genommen werden“, berichtet Michelle Wagner, die Stelen seien zu spitz und damit zu gefährlich gewesen.

Im Schuljahr 2018/19 ging es dann endlich an die Umsetzung der Projektplanung. Die Skizzen der Schülerinnen wurden im Dillinger Werk mittels CAD verfeinert. Zwei freie Tage verbrachte das Mädels-Trio in Arbeitskleidung bei Dillinger. „Wir haben viel über CAD-Programmierung gelernt“, erzählt Michelle weiter. Die fünf Zeilen Text der Info-Tafeln hätten 15 000 Zeichen im Programmier-Code ausgelöst, war Wagner ganz erstaunt.

Dann wurden die Stelen maschinell gefräst und die dreidimensionalen Planeten-Halbkugeln hergestellt. „Sehr spannend“ sei dabei das Ausbrennen der Buchstaben für die Namen der acht Planeten gewesen. Beim Feinschliff der Stelen durften die drei Schülerinnen sich noch handwerklich betätigen und die Schweißnasen abfeilen. Und auch beim Aufstellen der Stelen vor der Schule im Januar 2019 legten die Mädchen mit Hand an.

Die schweren Stelen wurden an die zuvor mit Sprühfarbe markierten Standorte getragen, dort in Pflanzringe gesetzt und mit Erde verfüllt. Dann wurden die Planetenkugeln und Info-Tafeln befestigt. „Es war sehr schön, zu sehen, dass aus unserer Idee was Dauerhaftes entsteht“, ist Michelle Wagner noch heute stolz.