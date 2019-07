Kriminalität : Teures Pedelec aus Radladen gestohlen

Lebach Aus einem Fahrradgeschäft in der Lebacher Innenstadt ist am Mittwoch, 3. Juli, ein hochwertiges Pedelec „Focus Jam 2“ entwendet. Der Rahmen ist auffallend Neongelb, darauf schwarze Schrift des Herstellers, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red