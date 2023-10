Messe in Eppelborn Pastoraler Raum Lebach gestartet

Rund 300 Menschen sind am Freitagabend zur Gründungsmesse des Pastoralen Raums Lebach in die Kirche St. Sebastian in Eppelborn gekommen. „Wir spüren ein neues Aufbruchsgefühl“, sagte Dekan Pfarrer Achim Thieser. Gemäß dem Lied „Unterwegs in eine neue Welt, in der ein Glaube uns zusammenhält“, seien Menschen aus den Pfarreiengemeinschaften gekommen, um ebenfalls aufzubrechen in eine neue Zeit. Gemeinsam mit Eva Gebel und Stefan Backes bildet er das dreiköpfige Leitungsteam des Pastoralen Raums Lebach, wie das Bistum Trier mitteilt.