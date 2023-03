Ostermarkt Ostermarkt lockte an die Braille-Schule

Gelungene Premiere: Aus der Not heraus haben die Lebacher Louis-Braille-Schule für Blinde und Sehbehinderte und die Ruth-Schaumann-Schule für Hörgeschädigte eine Tugend gemacht. Coronabedingt beschloss man bereits im Herbst den traditionellen Weihnachtsmarkt in den Frühling zu verlegen und stattdessen einen gemeinsamen Ostermarkt zu veranstalten. Dazu erstrahlte die gemeinsam genutzte Schulturnhalle auf dem Lebacher Campus nicht nur wunderbar frühlingshaft, sondern bezauberte auch durch die Angebote der ringsum aufgebauten Stände mit Osterhasen, Ostereier und Osterschmuck in allen nur erdenklichen Formen und Farben.