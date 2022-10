RTL-Show : Nach Halbfinale vor zwei Jahren: Lebacherin scheidet bei Ninja Warrior 2022 in Vorrunde aus

Nach Halbfinale vor zwei Jahren: Lebacherin scheidet bei Ninja Warrior 2022 in Vorrunde aus

Bei der diesjährigen Staffel der RTL-Show Ninja Warrior wollte auch eine Saarländerin wieder oben mitmischen: Hannah Mees hatte es vor zwei Jahren sensationell ins Halbfinale geschafft. Dieses Jahr scheiterte sie knapp davor.

Die Show Ninja Warrior hat ihre Ursprünge in Japan, kam von dort nach Amerika und ist mittlerweile auch bei uns sehr erfolgreich. Bei der diesjährigen Staffel auf RTL mischte auch eine 22-jährige Turnerin aus Lebach mit. Und Hannah Mees ist in der Ninja-Szene mittlerweile keine Unbekannte mehr. Bei der Show vor zwei Jahren trat sie als Neuling an – und schaffte es prompt ins Halbfinale.