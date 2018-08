später lesen Nikolaus-Groß-Schule feiert zwei Tage runden Geburtstag Nikolaus-Groß-Schule feiert erst am Samstag Teilen

Twittern







Die Nikolaus-Groß-Schule in Lebach feiert runden Geburtstag (wir berichteten). In der Ausgabe von Montag, 13. August, ist uns ein Fehler unterlaufen. Das Ehemaligen-Treffen findet wie berichtet am Freitag, 17. August, 19 Uhr, statt, allerdings ist das Schulfest erst einen Tag danach am Samstag, 18. August, ab zehn Uhr. red