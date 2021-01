Unglück bei Hüttersdorf : Aufwändige Rettungsaktion für Pferd

Schmelz Ungewöhnlicher Einsatz für die Lebacher Polizei am Sonntagmittag: Über Notruf wurde ihr mitgeteilt, dass im Waldgebiet bei Hüttersdorf ein Pferd in einem Graben feststecke. Das Tier war während eines Ausritts zunächst mit einem Hinterbein in den Graben geraten, der sich unmittelbar neben dem befestigten Waldweg befand, und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien.

Der Graben war entstanden, weil hier vor einiger Zeit Bauarbeiten durchgeführt worden waren. Das aufgefüllte Erdreich war vom Regen der vergangenen Tage aufgeweicht.