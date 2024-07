Lebach Neues Bistro im BBZ Lebach eingeweiht

In Anwesenheit von Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot und Landrat Patrik Lauer wurde das neue Bistro des Berufsbildungszentrums (BBZ) in Lebach in einer kleinen Feierstunde durch Schulleiter Norbert Bös seiner Bestimmung übergeben. Das BBZ Lebach versteht sich als Zentrum für Berufsqualifikation, Integration, Praxisorientierung und innovative Vorbereitung auf die Arbeitswelt.