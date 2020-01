Kostenpflichtiger Inhalt: Sky of Calvaria aus dem Saarland : So laut wie möglich, das ist längst vorbei

Die Metal-Band „Sky of calvaria” mit Musikern aus der Stadt Lebach und der Gemeinde Schmelz hat ihr neues Album „Athma” veröffentlicht. Foto: Kohr

Lebach Die Musiker von „Sky of Calvaria” haben ihr drittes Album „Athma“ veröffentlicht. Auf diesem präsentiert sich die Metal-Formation so vielschichtig wie noch nie. Die Band hofft mit „Athma“ auch über die Grenzen des Saarlands hinaus bekannter zu werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Philipp Semmler

Was lange währt wird endlich gut: Kürzlich hat die Modern-Metal-Band „Sky of Calvaria“ nach mehr als zweijähriger Arbeit ihr drittes Studioalbum veröffentlicht. „In diesem Werk steckt sehr viel Herzblut von jedem einzelnen Bandmitglied. Es ist auch definitiv unser bestes Album, weil es sehr komplex ist“, sagt Gitarrist Christopher Kohr.

Der 27-Jähige aus Lebach, Sänger und Gitarrist Maximilian Bär aus Landsweiler sowie Schlagzeuger Michael Luxenburger aus Hüttersdorf kennen sich bereits aus gemeinsamen Schulzeiten. Sie gründeten vor rund zehn Jahren gemeinsam mit dem ebenfalls aus Hüttersdorf stammenden Bassisten Antonio Reuter die Band „Sky of calvaria“.

Kohr erinnert sich: „Am Anfang haben wir noch Cover-Versionen von Black Sabbath oder Judas Priest gespielt.“ Dann kamen auch erste eigene Stücke hinzu. „Dabei haben wir die klassische Entwicklung genommen. Am Anfang ging es darum, so laut es geht zu spielen“, erzählt der Gitarrist. „Im Laufe der Zeit wurden unsere Songs dann aber immer komplexer und wir haben viel experimentiert.“

Mittlerweile haben „Sky of calvaria“ ihren eigenen Sound gefunden. Der lässt sich am besten im Genre Modern Metal verorten. Aber was unterscheidet Modern Metal vom klassischen Heavy-Metal? Kohr klärt auf: „Beim Modern Metal gibt es mehr Einflüsse aus anderen Stilrichtungen. Auch Elemente, die in der klassischen Rockmusik nicht vorkommen, fließen da mit ein.“

Die beiden ersten Alben von „Sky of calvaria“ die „Bestiarium“ und „Alien Oceans“ hießen, fanden in der Szene durchaus schon viele Anhänger. Sie erreichten genre-beachtliche 70 000 Streams alleine auf dem Online-Musikanbieter Spotify.

Allerdings ist die Band bislang über die Grenzen des Saarlands hinaus noch nicht ganz so bekannt. Das soll sich mit dem Album „Athma“ ändern. Dafür investierten die Musiker in dieses nicht nur jede Menge Herzblut, sondern sie holten sich auch professionelle Hilfe an Bord.

Aufgenommen wurde das Werk im Studio von Charles Greywolf, dem Gitarristen der Saarbrücker Metal-Band „Powerwolf“. Deren letzte drei Alben erreichten jeweils Top-Drei Platzierungen in den Deutschen Alben-Charts.

Das neue Album von „Sky of calvaria“ bekam von der Fachpresse übrigens bereits gute Kritiken. Das Rockmagazine vergab für „Athma“ eine Bewertung von neun von zehn möglichen „Bangs“. Das Szene-Portal „Morecore“ schreibt dazu: „Fans von Trivium und Mastodon (bekannte Bands im Modern Metal, Anm. d. Red.) sollten ihre Ohren spitzen.“