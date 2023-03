Gastro und Genuss „Qualität bei der Essenszubereitung kein Zufall“

Gemütlichkeit, Vielseitigkeit und günstiges Essen bietet das Bistro am Landhaus Nalbach seinen Gästen. Seit Anfang Januar betreibt der 26-jährige Timur Karaca das Bistro im Umfeld des Landhauses in der Enspfuhlstraße 31a direkt neben der Avia-Tankstelle an der L 143. Das Bistro am Landhaus lässt keine kulinarischen Wünsche offen. Leckere Speisen und ein familiäres Ambiente begeistern die Gäste.