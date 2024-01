Neue Selbstbedienungs-Geschäftsstelle Ein neuer Geldautomat wird am Montag in Thalexweiler eröffnet

Allein in die Sicherheitstechnik des Gebäudes habe die Sparkasse einen sechsstelligen Betrag investiert, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit dem neuen Standort schaffe die Sparkasse einen adäquaten Ersatz für die bisherigen Selbstbedienungs-Stellen in Aschbach, Steinbach und Thalexweiler. „Und als regionales Institut werden wir auch weiterhin in der Fläche präsent sein“, ergänzt Privatkundenvorstand der Kreissparkasse Saarlouis Stefan Klein.