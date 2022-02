Ladesäule in der Dillinger Straße Lebach : In Lebach können jetzt E-Autos geladen werden

An der neuen Ladesäule (von links): Martin Kraus (Vorstand Energie SaarLorLux), Arno Graf (Stadtwerke Lebach), Klauspeter Brill (Bürgermeister der Stadt Lebach), Rieke Caroli (Energie SaarLorLux) und Christian Wunn (Stadtwerke Lebach). Foto: Stadt Lebach/Kirsch

Lebach Auf dem Parkplatz der Stadtwerke in der Dillinger Straße in Lebach steht nun eine Ladesäule für E-Autos. Wie die Stadt Lebach mitteilt, wurde sie vor Kurzem offiziell in Betrieb genommen. Mit dabei waren neben Bürgermeister Klauspeter Brill die Geschäftsführer der Lebacher Stadtwerke, Arno Graf und Christian Wunn, sowie Martin Kraus, Vorstand der Energie SaarLorLux.

Seit rund zwei Monaten laufe die Säule mit zwei Ladepunkten bereits im Testbetrieb – und diese werden nach Worten von Arno Graf gut angenommen. Bürgermeister Brill ergänzt: „Die Ladesäule ist ein wichtiger Teil im Mobilitätskonzept unserer Stadt. Sie hat sich bereits zu einer begehrten Anfahrstelle für Bürgerinnen und Bürger mit E-Autos entwickelt. Dies zeigt auch, dass wir die Verantwortung für unsere Umwelt annehmen.“