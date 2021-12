Neu in der Theelstadt : Fast-Food-Kette Burger King in Lebach eröffnet – wer sich darüber gar nicht freut

Fast-Food-Kette Burger King in Lebach eröffnet – wer sich darüber gar nicht freut

Neu in der Theelstadt

Burger King Lebach am Montag, 27. Dezember, eröffnet Foto: Dieter Lorig Foto: Dieter Lorig

Lebach An diesem Montag hat in Lebach eine neue Burger King Filiale eröffnet. Vor allem Jüngere freuen sich über das neue Schnellrestaurant. Nur bei den direkten Nachbarn dürfte die Stimmung deshalb gar nicht gut sein.

Die Jungen freuen sich über das beliebte Fast-Food-Restaurant, das für Burger und Pommes weltweit bekannt ist. Und viele der Älteren stimmen zu, wenn sie ehrlich sind: Am Montag hat in Lebach die jüngste Filiale der zweitgrößten Schnellrestaurant-Kette der Welt, Burger King, eröffnet. In der Heeresstraße 11 sind die Öffnungszeiten für Restaurant und Drive-in täglich ab 10 Uhr, montags bis donnerstags und sonntags bis 1 Uhr sowie Freitag/Samstag bis 2 Uhr.