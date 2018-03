Nächstes Kellerduell für die SG Lebach

Los geht es an diesem Sonntag um 15 Uhr mit dem Duell beim Tabellen-Vorletzten FC Homburg II, der zwei Punkte weniger als die SG hat. Danach kommt am 10. März der SV Hasborn. Am Mittwoch, 14. März, soll dann das am Mittwoch ausgefallene Heimspiel gegen den FV Schwalbach nachgeholt werden. „Wir müssen da unbedingt etwas holen“, weiß SG-Trainer Faruk Kremic. Unterdessen hat der Verein den zweiten Neuzugang für die kommende Runde bekannt gegeben. Mittelfeldspieler Mario Valtchev (25) wird sich von Verbandsligist SV Merchweiler der SG anschließen. Zuvor hatte Lebach bereits Rückkehrer Meikel Bender (SV Ritterstraße) als Neuzugang vorgestellt.