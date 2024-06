Stadt zieht Hochwasser-Bilanz Schwimmunterricht „auf absehbare Zeit nicht möglich“ – Unsichere Perspektive für Hallenbad in Lebach

Es ist eine Nachricht, die für Geraune unter den zahlreichen Anwesenden sorgt: Das Lebacher Hallenbad wird vorerst geschlossen bleiben. Und das wohl auch für längere Zeit. So viel war nach der mehr als zweieinhalbstündigen Sondersitzung des Lebacher Stadtrates am Donnerstagabend klar, in der die Stadtverwaltung eine erste größere Bilanz zum katastrophalen Pfingsthochwasser zog.