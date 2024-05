Nach Shitstorm gegen Bürgermeister „Aus der Vergangenheit nichts gelernt“ – scharfe Kritik an Hochwassermanagement der Stadt Lebach

Die Kritik am Handeln der Lebacher Verwaltungsspitze während der Hochwasser-Katastrophe von Pfingsten hält weiter an. Die Tatsache, dass neben dem geschäftsführenden Beamten auch Bürgermeister Klauspeter Brill (parteilos) unmittelbar nach den Flut-Ereignissen von Pfingsten in den Urlaub gefahren sind, hat nun auch der Lebacher Ortsvorsteher Thomas Reuter (CDU) scharf kritisiert.