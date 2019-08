Gottesdienst : Mit dem Motorrad zum Gottesdienst

Die Evangelische Kirchengemeinde Lebach-Schmelz lädt zum Motorrad-Gottesdienst am Sonntag, 18. August, um 10 Uhr, in der Marktkirche (in der Lebacher City/Am Markt 17). Nach dem Gottesdienst besteht die Möglichkeit, etwas Kleines zu essen und miteinander ins Gespräch zu kommen.