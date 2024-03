Lebach Mondscheinmarkt lockt mit seinem Ambiente nach Lebach

In seiner dritten Auflage lockt am Freitag, 22. März, von 17 bis 22 Uhr in der Innenstadt von Lebach der Mondscheinmarkt. Wie die Stadt in ihrer Einladung erläutert, verwandelt sich die Lebacher Innenstadt dann erneut in eine Flaniermeile, in der sich liebevoll hergerichtete Stände aneinanderreihen.